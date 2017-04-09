На КПВВ "Марьинка" пограничники обнаружили около 250 граммов наркотического вещества
Киев • УНН
КИЕВ. 9 апреля. УНН. Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда “Марьинка” при оформлении гражданки Украины пограничники обнаружили около 250 граммов наркотического вещества, передает УНН со ссылкой на пресс-сужба Государственной пограничной службы Украины.
“Сегодня в контрольном пункте въезда-выезда „Марьинка“ при оформлении гражданки Украины, которая пешком направлялась на временно неконтролируемую территорию, состоялось срабатывания служебной собаки. Данную гражданку пригласили на углубленный осмотр с привлечением представителя фискальной службы. В ходе дополнительной проверки под одеждой указанной гражданки в бутылке из-под молочных продуктов было обнаружено вещество серо-зеленого цвета общим весом 200 граммов”, — говорится в сообщении.
Впоследствии на этом же контрольном пункте въезда-выезда с помощью служебной собаки у гражданина Украины, также следовал на автомобиле к неконтролируемой территории пограничниками вместе с работниками фискальной службы под одеждой мужчины было обнаружено вещество серо-зеленого цвета весом 50 граммов.
“Нарушителей и проявленную вещество переданы сотрудникам Национальной полиции для принятия правового решения”, — говорится в сообщении.