На коронавірусну інфекцію у світі захворіло вже понад 124 млн осіб

Загальна ситуація

Всього у світі на COVID-19 інфіковано 124 143 841 людей, з них одужало 70 416 344 осіб. Кількість померлих зросла до 2 733 634.

“Лідери” за кількістю інфікованих

Країнами з найбільшим поширенням коронавірусу залишаються США (29 920 378), Бразилія (12 130 019), Індія (11 686 796), Росія (4 424 595), Франція (4 373 607), Велика Британія (4 321 019), Італія (3 419 616) та Іспанія (3 234 319).

“Лідери” за кількістю летальних випадків

Найбільшу кількість смертей серед країн світу зафіксовано у США (543 793), Бразилії (298 676) та Мексиці (199 048).

Загальна ситуація в Україні

За даними університету, кількість випадків COVID-19 в Україні — 1 615 747. Втім, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 565 732 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 30 431 — летальні.

Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.