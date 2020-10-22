На кордоні з Угорщиною відновив роботу один ПП: пропускають не всіх

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КИЇВ. 22 жовтня. УНН. Відновлено автомобільне та пішохідне сполучення у пункті пропуску "Косино - Барабаш", однак пропуск здійснюється з обмеженнями. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДПСУ.

“22 жовтня 2020 року, з 8:00 (за київським часом) відновлено автомобільне та пішохідне сполучення у пункті пропуску "Косино — Барабаш”, — йдеться в повідомленні.

Проте, як повідомляє угорська сторона, пропуск осіб та транспортних засобів у пункті пропуску “Косино — Барабаш” здійснюється винятково в 30-кілометрову зону на територію Угорщини. Пропуск з метою транзитного проїзду територією Угорщини не здійснюється.

Нагадаємо, раніше на кордоні із Білоруссю відновили роботу два пункти пропуску. Ще у дев’яти пунктах пропуску на українсько-російській та українсько-білоруській ділянках кордону була відновлена можливість пішого перетинання кордону.

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