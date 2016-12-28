На кордоні з Польщею у чергах застрягли майже 1,3 тис. автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Станом на 6:00 середи на кордоні України і Польщі у восьми пунктах пропуску у Волинській і Львівській областях утворилися черги, в яких стояли 1270 автомобілів, передає УНН з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України.
Зокрема, 70 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 180 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.
У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 150 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 180, у ПП “Краковець — Корчова” — 180 (50 автомобілів — на додатковій смузі), у ПП “Грушів — Будомєж” — 150, у ПП “Смільниця — Кросценко” — 60, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 300 автомобілів.
При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 6:00 не зафіксовано.