На кордоні з Польщею у чергах застрягли 1200 автомобілів

Зокрема, 350 автівок стояли у черзі у міжнародному автомобільному пункті пропуску “Устилуг — Зосін”, ще 150 — у ПП “Ягодин-Дорогуськ” на Волині.

У Львівській області у ПП “Шегині — Медика” своєї черги очікували ще 90 автівок, у ПП “Угринів — Долгобичув” — 120, у ПП “Краковець — Корчова” — 140, у ПП “Рава-Руська — Гребенне” — 300 автомобілів.

При цьому в інших пунктах пропуску на західному кордоні автомобільних черг станом на 6:00 не зафіксовано.