На границе с Польшей в очередях застряли 1200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. По состоянию на 6:00 вторника на границе Украины и Польши в семи пунктах пропуска в Волынской и Львовской областях образовались очереди, в которых стояли 1200 автомобилей, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Западного регионального управления Государственной пограничной службы Украины.
В частности, 350 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.
Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 90 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 120, в ПП "Краковец - Корчева" - 140, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 300 автомобилей.
При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 6:00 не зафиксировано.