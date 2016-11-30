На границе с Польшей в очередях застряли 1200 автомобилей

В частности, 350 автомобилей стояли в очереди в международном автомобильном пункте пропуска "Устилуг - Зосин", еще 150 в ПП "Ягодин-Дорогуск" на Волыни.

Во Львовской области в ПП "Шегини - Медика" своей очереди ожидали еще 90 автомобилей, в ПП "Угринов - Долгобичув" - 120, в ПП "Краковец - Корчева" - 140, в ПП "Рава-Русская - Гребенне" - 300 автомобилей.

При этом в других пунктах пропуска на западной границе автомобильных очередей по состоянию на 6:00 не зафиксировано.