На кордоні з Молдовою вилучено понад 40 каністр спирту
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. На кордоні з Молдовою прикордонники вилучили велику партію контрабандного спирту. Про це повідомляє Відділ комунікації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Група реагування від відділу „Могилів-Подільський“ на березі річки Дністер затримала громадянина України, а в ході подальшого огляду місцевості виявила гумовий човен, трактор та 43 пластикових каністри наповнені спиртом, 10 з яких знаходилися в човні”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, тривають оперативно-перевірочні заходи з метою встановлення обставин та можливих причетних осіб.
Нагадаємо, у Чернівецькій області неподалік кордону правоохоронці зупинили кінний караван, яким порушники намагалися перемістити сигарети до Румунії.