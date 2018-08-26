На границе с Молдовой изъято более 40 канистр спирта
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. На границе с Молдовой пограничники изъяли крупную партию контрабандного спирта. Об этом сообщает Отдел коммуникации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
"Группа реагирования от отдела "Могилев-Подольский" на берегу реки Днестр задержала гражданина Украины, а в ходе дальнейшего осмотра местности обнаружила резиновую лодку, трактор и 43 пластиковых канистры наполненные спиртом, 10 из которых находились в лодке", - говорится в сообщении.
Как отмечается, продолжаются оперативно-проверочные мероприятия с целью установления обстоятельств и возможных причастных лиц.
Напомним, в Черновицкой области недалеко от границы правоохранители остановили конный караван, которым нарушители пытались переместить сигареты в Румынию.