На кордоні Мексики і США у сумці знайшли забуте контрабандистами тигреня
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Американські прикордонники знайшли на кордоні з Мексикою у сумці покинуте тигреня, яке залишили люди, що намагалися незаконно в'їхати в США. Про це повідомляє ВВС Україна, передає УНН.
Згідно з офіційним повідомленням, інцидент трапився на техаській частині кордону США з Мексикою.
Коли люди, що хотіли перетнути кордон, почули поблизу патрульних, то втекли назад до Мексики, покинувши кількамісячне тигреня.
Тигреня чоловічої статі було всередині чорної сумки непритомним.
Зараз дитинча перебуває у зоопарку Гледіс Портер у Браунсвілі. Зоопарк спеціалізується на догляді за тваринами, які перебувають під загрозою зникнення.
Варто зазначити, що контрабанда молодих тварин стала досить прибутковою галуззю в Мексиці, і наркоторговці часто тримають імпортних екзотичних тварин на своїх ранчо.
У всьому світі в нелегальній торгівлі тваринами залучені від 7 до 23 мільярдів доларів.