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На границе Мексики и США в сумке нашли забытого контрабандистами тигренка

Киев • УНН

 • 13775 просмотра

КИЕВ. 2 мая. УНН. Американские пограничники нашли на границе с Мексикой в ​​сумке заброшенного тигренка, которого оставили люди, которые пытались незаконно въехать в США. Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.

На границе Мексики и США в сумке нашли забытого контрабандистами тигренка

Согласно официальному сообщению, инцидент произошел на техасской части границы США с Мексикой.

Когда люди, которые хотели пересечь границу, услышали вблизи патрульных, то бежали назад в Мексику, оставив несколькомесячного тигренка.

Тигренок мужского пола был внутри черной сумки без сознания.

Сейчас детеныш находится в зоопарке Глэдис Портер в Браунсвиле. Зоопарк специализируется на уходе за животными, которые находятся под угрозой исчезновения.

Стоит отметить, что контрабанда молодых животных стала достаточно прибыльной отраслью в Мексике, и наркоторговцы часто держат импортных экзотических животных на своих ранчо.

Во всем мире в нелегальной торговле животными привлеченные от 7 до 23 миллиардов долларов.

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