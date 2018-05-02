На границе Мексики и США в сумке нашли забытого контрабандистами тигренка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 мая. УНН. Американские пограничники нашли на границе с Мексикой в сумке заброшенного тигренка, которого оставили люди, которые пытались незаконно въехать в США. Об этом сообщает ВВС Украина, передает УНН.
Согласно официальному сообщению, инцидент произошел на техасской части границы США с Мексикой.
Когда люди, которые хотели пересечь границу, услышали вблизи патрульных, то бежали назад в Мексику, оставив несколькомесячного тигренка.
Тигренок мужского пола был внутри черной сумки без сознания.
Сейчас детеныш находится в зоопарке Глэдис Портер в Браунсвиле. Зоопарк специализируется на уходе за животными, которые находятся под угрозой исчезновения.
Стоит отметить, что контрабанда молодых животных стала достаточно прибыльной отраслью в Мексике, и наркоторговцы часто держат импортных экзотических животных на своих ранчо.
Во всем мире в нелегальной торговле животными привлеченные от 7 до 23 миллиардов долларов.