На границе Мексики и США в сумке нашли забытого контрабандистами тигренка

Согласно официальному сообщению, инцидент произошел на техасской части границы США с Мексикой.



Когда люди, которые хотели пересечь границу, услышали вблизи патрульных, то бежали назад в Мексику, оставив несколькомесячного тигренка.



Тигренок мужского пола был внутри черной сумки без сознания.



Сейчас детеныш находится в зоопарке Глэдис Портер в Браунсвиле. Зоопарк специализируется на уходе за животными, которые находятся под угрозой исчезновения.



Стоит отметить, что контрабанда молодых животных стала достаточно прибыльной отраслью в Мексике, и наркоторговцы часто держат импортных экзотических животных на своих ранчо.



Во всем мире в нелегальной торговле животными привлеченные от 7 до 23 миллиардов долларов.