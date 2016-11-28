На Київщині зростає рівень зарплат – В.Соболєв

“У жовтні рівень заробітної плати підвищився на 4 % у порівнянні з вереснем поточного року. Збільшення оплати праці відбулося в більшості видів економічної діяльності: від 0,6% у фінансовій та страховій діяльності, до 17,6 % у промисловості”,- зазначив В.Соболєв.

Крім того він повідомив, які професії найбільш оплачувані в регіоні.

“Найбільш оплачувана праця на підприємствах складського господарства та у сфері транспорту. У промисловості затребувана праця у виробництві комп’ютерів, електронної та оптичної продукції. Заробітна плата у цих сферах вище середньої по області у 1,8-24,4 рази”, - наголосив депутат.

Значно нижчою, за його словами, залишалася заробітна плата на підприємствах сфери текстильного виробництва, виробництва одягу, шкіри, поштової та кур’єрської діяльності.