В Киевской области растет уровень зарплат - В.Соболев
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Средний размер заработной платы штатных работников Киевской области почти в 4 раза превысил уровень минимальной зарплаты и составляет более 5,5 тыс. Об этом сообщил депутат Киевского областного совета Вячеслав Соболев, передает УНН.
"В октябре уровень заработной платы повысился на 4% по сравнению с сентябрем текущего года. Увеличение оплаты труда произошло в большинстве видов экономической деятельности: от 0,6% в финансовой и страховой деятельности, до 17,6% в промышленности ", - отметил В.Соболев.
Кроме того, он сообщил, какие профессии наиболее оплачиваемые в регионе.
"Наиболее оплачиваемый труд на предприятиях складского хозяйства и в сфере транспорта. В промышленности востребована работа в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции. Заработная плата в этих сферах выше средней по области в 1,8-24,4 раза ", - подчеркнул депутат.
Значительно ниже, по его словам, оставалась заработная плата на предприятиях сферы текстильного производства, производства одежды, кожи, почтовой и курьерской деятельности.