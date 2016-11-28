В Киевской области растет уровень зарплат - В.Соболев

"В октябре уровень заработной платы повысился на 4% по сравнению с сентябрем текущего года. Увеличение оплаты труда произошло в большинстве видов экономической деятельности: от 0,6% в финансовой и страховой деятельности, до 17,6% в промышленности ", - отметил В.Соболев.

Кроме того, он сообщил, какие профессии наиболее оплачиваемые в регионе.

"Наиболее оплачиваемый труд на предприятиях складского хозяйства и в сфере транспорта. В промышленности востребована работа в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции. Заработная плата в этих сферах выше средней по области в 1,8-24,4 раза ", - подчеркнул депутат.

Значительно ниже, по его словам, оставалась заработная плата на предприятиях сферы текстильного производства, производства одежды, кожи, почтовой и курьерской деятельности.