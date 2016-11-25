На Київщині знову викрили нелегальну мережу АЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. На Київщині співробітники податкової міліції спільно з працівниками прокуратури викрили мережу нелегальних автозаправок на якій вилучено майже 40,4 тисячі літрів дизельного пального, загальною вартістю майже 2,5 мільйона гривень. Про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“У Київській області співробітники податкової міліції спільно з працівниками прокуратури припинили незаконну діяльність великої мережі нелегальних автозаправок, на яких продавалися фальсифіковані паливно-мастильні матеріали.
В ході операції "Акциз-2016“ і розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) був встановлений ряд автозаправних комплексів, розташованих в декількох районах Київської області, де здійснювалася реалізація фальсифікованого дизельного пального під виглядом якісної продукції” — написав С.Білан.
Також він зазначив, що в результаті проведених 16 обшуків було виявлено та вилучено майже 40,4 тисячі літрів дизельного пального і 13 автозаправних комплексів, загальною орієнтовною вартістю майже 2,5 мільйона гривень. Крім того, виявлено понад 225,5 тисячі гривень готівкою.
Розслідування кримінального провадження триває.
Нагадаємо, нелегальні АЗС на Дніпропетровщині за 9 міс реалізували фальсифікованого пального на понад 2,3 млн грн.
При цьому, за словами С.Корецького, цивілізований ринок постійно і відверто говорить про ситуацію, яка зараз складається на ринку палива через “розгул” “сірих” дилерів.
“Ми пишемо відкриті листи, звертаємося до правоохоронних органів з тим, щоб вони вживали всіх необхідних дій для того, аби зупинити цю незаконну діяльність.
Звичайно, у стані економічної кризи люди будуть шукати для себе більш дешевші варіанти, і пального також. Завдання одне — позакривати незаконні осередки паливного бізнесу, та дати таким чином можливість системним гравцям, які сплачують всі податки, які везуть якісне пальне, працювати так, як вони працюють”, — наголосив гендиректор компанії WOG.