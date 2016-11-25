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В Киевской области снова выявили нелегальную сеть АЗС

Киев • УНН

 • 7671 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры разоблачили сеть нелегальных автозаправок, на которых изъяли почти 40,4 тысячи литров дизельного топлива, общей стоимостью почти 2,5 миллиона гривен. Об этом сообщил первый заместитель главы ГФСУ Сергей Билан на своей странице в Facebook, передает УНН.

В Киевской области снова выявили нелегальную сеть АЗС

"В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры пресекли незаконную деятельность крупной сети нелегальных автозаправок, на которых продавались фальсифицированные горюче-смазочные материалы. В ходе операции "Акциз-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) был установлен ряд автозаправочных комплексов, расположенных в нескольких районах Киевской области, где осуществлялась реализация фальсифицированного дизельного топлива под видом качественной продукции", - написал С.Билан.

Также он отметил, что в результате проведенных 16 обысков обнаружили и изъяли почти 40,4 тысячи литров дизельного топлива и 13 автозаправочных комплексов, общей ориентировочной стоимостью почти 2,5 миллиона гривен. Кроме того, выявили более 225,5 тыс. гривен наличными.

Расследование уголовного производства продолжается.

Напомним, нелегальные АЗС в Днепропетровской области за 9 мес. реализовали фальсифицированного топлива на более чем 2,3 млн грн.

При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива из-за "разгула" "серых" дилеров.

"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.

Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают", - подчеркнул гендиректор компании WOG.

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