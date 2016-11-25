В Киевской области снова выявили нелегальную сеть АЗС

"В Киевской области сотрудники налоговой милиции совместно с работниками прокуратуры пресекли незаконную деятельность крупной сети нелегальных автозаправок, на которых продавались фальсифицированные горюче-смазочные материалы. В ходе операции "Акциз-2016" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) был установлен ряд автозаправочных комплексов, расположенных в нескольких районах Киевской области, где осуществлялась реализация фальсифицированного дизельного топлива под видом качественной продукции", - написал С.Билан.

Также он отметил, что в результате проведенных 16 обысков обнаружили и изъяли почти 40,4 тысячи литров дизельного топлива и 13 автозаправочных комплексов, общей ориентировочной стоимостью почти 2,5 миллиона гривен. Кроме того, выявили более 225,5 тыс. гривен наличными.

Расследование уголовного производства продолжается.

Напомним, нелегальные АЗС в Днепропетровской области за 9 мес. реализовали фальсифицированного топлива на более чем 2,3 млн грн.

При этом, по словам С.Корецкого, цивилизованный рынок постоянно и откровенно говорит о ситуации, которая сейчас складывается на рынке топлива из-за "разгула" "серых" дилеров.

"Мы пишем открытые письма, обращаемся в правоохранительные органы с тем, чтобы они принимали все необходимые действия для того, чтобы остановить эту незаконную деятельность.

Конечно, в состоянии экономического кризиса люди будут искать для себя более дешевые варианты, и горючего тоже. Задача одна - позакрывать незаконные ячейки топливного бизнеса, и дать таким образом возможность системным игрокам, которые платят все налоги, которые везут качественное топливо, работать так, как они работают", - подчеркнул гендиректор компании WOG.