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На Київщині жінка посеред ночі йшла трасою на концерт Винника

На Київщині жінка посеред ночі йшла трасою на концерт Винника

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 серпня. УНН. На Київщині неподалік села Стоянка поліцейські помітили жінку, яка вночі йшла вздовж дороги Київ-Чоп. Як з’ясували патрульні, 33-річна жінка захотіла відвідати концерт Олега Винника і пішла до своєї мрії з села Людвинівка Макарівського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на патрульну поліцію області.

Патрульні встановили, що рідні, не знаючи куди поділась пристрасна шанувальниця Винника, встигли заявити про зникнення жінки. Вони доставили шанувальницю Винника до Макарівського відділку поліції та повідомили її старшій сестрі, що жінка знайшлась цілою та неушкодженою.

"Справжні шанувальниці можуть подолати все заради можливості потрапити на концерт свого кумира", — додали поліцейські.

Нагадаємо, в Івано-Франківську вимагали освятити стадіон після виступу Олега Винника.

Українські Національні Новини

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