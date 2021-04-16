На Київщині судитимуть чоловіка, який прямо на вулиці роздягався перед дітьми

Цитата:

"Ювенальними прокурорами Києво-Святошинської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно мешканця с.Білогородка за фактом розбещення малолітніх (ч.2 ст.156 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Так, за даними слідства встановлено, що 40-річний чоловік, на вулиці, користуючись відсутністю сторонніх осіб, неодноразово оголяв статеві органи в присутності дітей та вчиняв відносно них інші розпусні дії.

Повідомляється, що досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Доповнення

У Чернівцях суд узяв під варту двох пенсіонерів, яких звинувачують у поширенні порно та розбещенні неповнолітніх.