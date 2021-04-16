На Київщині судитимуть чоловіка, який прямо на вулиці роздягався перед дітьми
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Київській області судитимуть чоловіка, якого підозрюють у розбещенні малолітніх. Слідством встановлено, що 40-річного підозрюваний роздягався на вулиці перед дітьми та вчиняв розпусні дії. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Київської обласної прокуратури.
Цитата:
"Ювенальними прокурорами Києво-Святошинської окружної прокуратури затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні відносно мешканця с.Білогородка за фактом розбещення малолітніх (ч.2 ст.156 КК України)", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Так, за даними слідства встановлено, що 40-річний чоловік, на вулиці, користуючись відсутністю сторонніх осіб, неодноразово оголяв статеві органи в присутності дітей та вчиняв відносно них інші розпусні дії.
Повідомляється, що досудове слідство у вказаному провадженні завершено. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.
Доповнення
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