На Київщині двоє осіб загинули під колесами поїзду

Так, 23 листопада о 10.00 годині поблизу с. Мала Снітинка пасажирський потяг №23 сполученням “Одеса-Москва” смертельно травмував двох місцевих жителів. Від отриманих тілесних ушкоджень чоловік загинув на місці події, жінка померла у реанімаційному відділенні.

Правоохоронці попередньо встановили, що 55-річний чоловік та 47-річна жінка, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, переходили колії у невстановленому місці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу України. На даний час поліцейські встановлюють всі обставини трагічної події. Досудове розслідування триває.