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В Киевской области двое человек погибли под колесами поезда

Киев • УНН

 • 7051 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вблизи Малая Снетинка Киевской области пассажирский поезд №23 сообщением "Одесса-Москва" смертельно травмировал двух местных жителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В Киевской области двое человек погибли под колесами поезда

Так, 23 ноября в 10.00 вблизи с. Малая Снетинка пассажирский поезд №23 сообщением "Одесса-Москва" смертельно травмировал двух местных жителей. От полученных телесных повреждений мужчина погиб на месте происшествия, женщина умерла в реанимационном отделении.

Правоохранители предварительно установили, что 55-летний мужчина и 47-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходили пути в неустановленном месте.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагического происшествия. Досудебное расследование продолжается.

 

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