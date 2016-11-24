В Киевской области двое человек погибли под колесами поезда
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Вблизи Малая Снетинка Киевской области пассажирский поезд №23 сообщением "Одесса-Москва" смертельно травмировал двух местных жителей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
Так, 23 ноября в 10.00 вблизи с. Малая Снетинка пассажирский поезд №23 сообщением "Одесса-Москва" смертельно травмировал двух местных жителей. От полученных телесных повреждений мужчина погиб на месте происшествия, женщина умерла в реанимационном отделении.
Правоохранители предварительно установили, что 55-летний мужчина и 47-летняя женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, переходили пути в неустановленном месте.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.276 (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства трагического происшествия. Досудебное расследование продолжается.