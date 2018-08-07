На Київщині брати побили жінку за зауваження
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. У селі Петропавлівська Борщагівка (Київська область) двоє братів побили жінку за те, що вона зробила їм зауваження. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Київській області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, серед білого дня у селі Петропавлівська Борщагівка місцева жителька зробила зауваження двом молодим чоловікам, які поруч відпочивали і кинули пусту пляшку їй на подвір’я.
“Чоловіки на зауваження відреагували агресивно — вони накинулись на жінку і побили її. 50-річну жительку було доправлено до лікарні, де їй надали кваліфіковану допомогу. На місці події працювала слідчо-оперативна група Києво-Святошинського відділу поліції. Нападниками виявилися двоє рідних братів”, — розповіли правоохоронці.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Працівники поліції встановлюються всі обставини кримінального правопорушення, допитуються свідки.
Нагадаємо, в Івано-Франківську неповнолітній вдарив ножем чоловіка в шию за зауваження.