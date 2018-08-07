В Киевской области братья избили женщину за замечание
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. В селе Петропавловская Борщаговка (Киевская область) двое братьев избили женщину за то, что она сделала им замечание. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Киевской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, среди белого дня в селе Петропавловская Борщаговка местная жительница сделала замечание двум молодым мужчинам, которые рядом отдыхали и бросили пустую бутылку ей во двор.
"Мужчины на замечания отреагировали агрессивно - они набросились на женщину и избили ее. 50-летнюю жительницу доставили в больницу, где ей оказали квалифицированную помощь. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Нападающими оказались двое родных братьев", - рассказали правоохранители.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса. Работники полиции устанавливаются все обстоятельства уголовного преступления, допрашиваются свидетели.
Напомним, в Ивано-Франковске несовершеннолетний ударил ножом мужчину в шею за замечания.