На Кіровоградщині поліція провела масові затримання "кримінальних авторитетів"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Кіровоградській області відбулася сходка так званих кримінальних авторитетів Кіровоградщини, яких затримала поліція. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє перший заступник Голови Нацполіції - начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін, передає УНН.
"Приводом для даної "зустрічі на природі" було призначення "смотрящєго" за Світловодськом, і вирішення спірних питань, але все пішло не по їх "затвердженому сценарію", не дивлячись на благословення "злодія в законі" на прізвисько "Хохол", - написав Аброськін.
За його словами, щойно призначеного "наглядача" за Світловодськом, та його "друзів" у кількості понад 30 осіб було затримано.
Нагадаємо, поліція викрила організоване злочинне угруповання, яке займалась постачанням до України і поширенням нелегальної зброї.