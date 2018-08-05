На Кіровоградщині поліція провела масові затримання "кримінальних авторитетів"

"Приводом для даної "зустрічі на природі" було призначення "смотрящєго" за Світловодськом, і вирішення спірних питань, але все пішло не по їх "затвердженому сценарію", не дивлячись на благословення "злодія в законі" на прізвисько "Хохол", - написав Аброськін.



За його словами, щойно призначеного "наглядача" за Світловодськом, та його "друзів" у кількості понад 30 осіб було затримано.



Нагадаємо, поліція викрила організоване злочинне угруповання, яке займалась постачанням до України і поширенням нелегальної зброї.



