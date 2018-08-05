В Кировоградской области полиция провела массовые задержания "криминальных авторитетов"
Киев • УНН
КИЕВ. 5 августа. УНН. В Кировоградской области состоялась сходка так называемых криминальных авторитетов Кировоградской области, которых задержала полиция. Об этом на своей странице в Facebook сообщает первый заместитель Председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин, передает УНН.
"Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их "утвержденному сценарию", несмотря на благословение "вора в законе" по прозвищу "Хохол", - написал Аброськин.
По его словам, только что назначенного "смотрящего" за Светловодском, и его "друзей" в количестве более 30 человек было задержано.
Напомним, полиция разоблачила организованную преступную группировку, которое занималась поставкой в Украину и распространением нелегального оружия.