В Кировоградской области полиция провела массовые задержания "криминальных авторитетов"

"Поводом для данной "встречи на природе" было назначение "смотрящего" за Светловодском, и решения спорных вопросов, но все пошло не по их "утвержденному сценарию", несмотря на благословение "вора в законе" по прозвищу "Хохол", - написал Аброськин.



По его словам, только что назначенного "смотрящего" за Светловодском, и его "друзей" в количестве более 30 человек было задержано.



Напомним, полиция разоблачила организованную преступную группировку, которое занималась поставкой в Украину и распространением нелегального оружия.



