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На Кіровоградщині перекинувся автобус

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Учора близько 18:50 поблизу села Суботці Знам’янського району водій автобуса допустив зіткнення з велосипедистом. Після зіткнення автобус перекинувся. У результаті аварії були травмовані дві особи. Про це кореспондент УНН повідомляє із посиланням на ГУНП Кіровоградської області.

На Кіровоградщині перекинувся автобус

За попередніми даними, на 747 кілометрі автодороги “Стрий—Тернопіль—Кіровоград—Знам’янка” водій автобуса БАЗ — А079 не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив наїзд на велосипедиста. Після цього автобус перекинувся.

У результаті аварії травмувалися пасажирка автобуса та велосипедист, котрих із травмами різного ступеню тяжкості доставлено до Знам’янської центральної районної лікарні. У велосипедиста також діагностовано алкогольне сп’яніння, ступінь якого склав 2,1 проміле.

Наразі за цим фактом триває розслідування.

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