На Кіровоградщині перекинувся автобус
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 23 листопада. УНН. Учора близько 18:50 поблизу села Суботці Знам’янського району водій автобуса допустив зіткнення з велосипедистом. Після зіткнення автобус перекинувся. У результаті аварії були травмовані дві особи. Про це кореспондент УНН повідомляє із посиланням на ГУНП Кіровоградської області.
За попередніми даними, на 747 кілометрі автодороги “Стрий—Тернопіль—Кіровоград—Знам’янка” водій автобуса БАЗ — А079 не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив наїзд на велосипедиста. Після цього автобус перекинувся.
У результаті аварії травмувалися пасажирка автобуса та велосипедист, котрих із травмами різного ступеню тяжкості доставлено до Знам’янської центральної районної лікарні. У велосипедиста також діагностовано алкогольне сп’яніння, ступінь якого склав 2,1 проміле.
Наразі за цим фактом триває розслідування.