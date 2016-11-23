На Кіровоградщині перекинувся автобус

За попередніми даними, на 747 кілометрі автодороги “Стрий—Тернопіль—Кіровоград—Знам’янка” водій автобуса БАЗ — А079 не врахував дорожню обстановку, не вибрав безпечну швидкість руху та допустив наїзд на велосипедиста. Після цього автобус перекинувся.

У результаті аварії травмувалися пасажирка автобуса та велосипедист, котрих із травмами різного ступеню тяжкості доставлено до Знам’янської центральної районної лікарні. У велосипедиста також діагностовано алкогольне сп’яніння, ступінь якого склав 2,1 проміле.

Наразі за цим фактом триває розслідування.