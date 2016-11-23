На Кировоградщине перевернулся автобус

По предварительным данным, на 747 километре автодороги "Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка" водитель автобуса БАЗ - А079 не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на велосипедиста. После этого автобус перевернулся.

В результате аварии травмы получили пассажирка автобуса и велосипедист, которых с травмами разной степени тяжести доставлено в Знаменскую центральную районную больницу. У велосипедиста также диагностировано алкогольное опьянение, степень которого составил 2,1 промилле.

По данному факту проводится расследование.