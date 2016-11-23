На Кировоградщине перевернулся автобус
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 23 ноября. УНН. Вчера около 18:50 вблизи села Субботцы Знаменского района водитель автобуса допустил столкновение с велосипедистом. После столкновения автобус перевернулся. В результате аварии были травмированы два человека. Об этом корреспондент УНН сообщает со ссылкой на ГУНП Кировоградской области.
По предварительным данным, на 747 километре автодороги "Стрый-Тернополь-Кировоград-Знаменка" водитель автобуса БАЗ - А079 не учел дорожную обстановку, не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на велосипедиста. После этого автобус перевернулся.
В результате аварии травмы получили пассажирка автобуса и велосипедист, которых с травмами разной степени тяжести доставлено в Знаменскую центральную районную больницу. У велосипедиста также диагностировано алкогольное опьянение, степень которого составил 2,1 промилле.
По данному факту проводится расследование.