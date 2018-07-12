На Хрещатику вивісили прапори Хорватії
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. Зранку у четвер, 12 липня, головна вулиця української столиці майоріла прапорами Хорватії, яка минулої доби вийшла до фіналу на чемпіонаті світу з футболу, передає УНН.
Так, чи не на кожному стовпі вздовж Хрещатика хорватський прапор висить поруч із державним. Зазвичай такі почесті пов’язані із візитом в Україну представників влади інших держав, проте наразі про відповідний візит хорватських політиків не повідомлялося.
Водночас, урочистості можуть бути присвячені виходу Хорватії до фіналу чемпіонату світу з футболу, який наразі проходить в Росії.
Нагадаємо, 11 липня збірна Хорватії з футболу перемогла збірну Англії з рахунком 2:1.
З іншого боку, прапори могли бути підняті на знак солідарності з хорватськими футболістами Домагоєм Відою та Огнєнем Вукоєвичем, які після перемоги їхньої національної збірної над командою РФ записали ролик на підтримку України.
Як повідомляв УНН, напередодні Президент України Петро Порошенко подякував хорватським футболістам Віді та Вукоєвичу за підтримку України.