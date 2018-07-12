На Крещатике вывесили флаги Хорватии
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. Утром в четверг, 12 июля, главная улица украинской столицы пестрела флагами Хорватии, которая вчера вышла в финал на чемпионате мира по футболу, передает УНН.
Так, едва ли не на каждом столбе вдоль Крещатика хорватский флаг висит рядом с государственным. Обычно такие почести связаны с визитом в Украину представителей власти других государств, однако пока о соответствующем визите хорватских политиков не сообщалось.
В то же время, торжества могут быть посвящены выходу Хорватии в финал чемпионата мира по футболу, который сейчас проходит в России.
Напомним, 11 июля сборная Хорватии по футболу победила сборную Англии со счетом 2:1.
С другой стороны, флаги могли быть подняты в знак солидарности с хорватскими футболистами Домагоем Видой и Огненом Вукоевичем, которые после победы их сборной над командой РФ записали ролик в поддержку Украины.
Как сообщал УНН, накануне Президент Украины Петр Порошенко поблагодарил хорватских футболистов Виду и Вукоевича за поддержку Украины.