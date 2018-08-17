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На Хрещатику провели репетицію параду до Дня Незалежності

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 серпня. УНН. У центрі Києва ввчечері 16 серпня відбулася репетиція військового параду. Це перша репетиція на Хрещатику до цьогорічного Дня Незалежності, передає кореспондент УНН.

На Хрещатику провели репетицію параду до Дня Незалежності

Раніше військові тренувалися на злітній полосі ім.Антонова. Тепер репетиції проходитимуть на центральній вулиці столиці - 18, 20 і 22 серпня.

Цього разу під час тренування військову техніку не використовували. Члени екіпажів пішки імітували рух техніки. Так вони тренувалися тримати дистанцію і вивчали маршрут параду.

На час репетиції рух автомобілів Хрещатиком було заборонено, проте пішоходи прогулювалися вулицею без перешкод. Воїнів супроводжував спеціальний транспорт, який контролював хід колон.

Як повідомляв УНН, Міністерство оборони розглядає можливість задіяти військову авіацію під час військового параду до Дня Незалежності України.

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