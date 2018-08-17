На Крещатике провели репетицию парада ко Дню Независимости

Ранее военные тренировались на взлетной полосе Антонова. Теперь репетиции будут проходить на центральной улице столицы - 18, 20 и 22 августа.

На этот раз во время тренировки военную технику не использовали. Члены экипажей пешком имитировали движение техники. Так они тренировались держать дистанцию ​​и изучали маршрут парада.

На время репетиции движение автомобилей по Крещатику было запрещено, однако пешеходы ходили по улице без помех. Воинов сопровождал специальный транспорт, который контролировал ход колонн.

Как сообщал УНН, Министерство обороны рассматривает возможность задействовать военную авиацию во время военного парада ко Дню Независимости Украины.