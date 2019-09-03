На Хмельниччині згоріли два зерносклади
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. У вівторок о 03:56 у Старокостянтинові на території елеватора ПАТ "ДПЗКУ" виникла пожежа двох зерноскладів. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
О 05:40 підрозділами ДСНС пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає.
Вогнем знищено 2 порожні зерносклади на площі 1100 м2, врятовано 3 поруч розташовані склади.
До гасіння залучалося 25 осіб та 7 одиниць техніки, з них від ДСНС 11 людей особового складу та 4 одиниці техніки.
Нагадаємо, у Миколаївській області на автодорозі Н-24 "Миколаїв-Благовіщенське" загорівся зерновоз із причіпом.