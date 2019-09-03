В Хмельницкой области сгорели два зерносклада
Киев • УНН
КИЕВ. 3 сентября. УНН. Во вторник в 3:56 в Староконстантинове на территории элеватора ОАО "ГПЗКУ" возник пожар двух зерноскладов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
В 5:40 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.
Огнем уничтожено 2 пустых зерносклада на площади 1100 м2, спасены 3 рядом расположенных склада.
К тушению привлекалось 25 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 11 человек личного состава и 4 единицы техники.
Напомним, в Николаевской области на автодороге Н-24 "Николаев-Благовещенское" загорелся зерновоз с прицепом.