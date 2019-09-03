В Хмельницкой области сгорели два зерносклада

В 5:40 подразделениями ГСЧС пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.

Огнем уничтожено 2 пустых зерносклада на площади 1100 м2, спасены 3 рядом расположенных склада.

К тушению привлекалось 25 человек и 7 единиц техники, из них от ГСЧС 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

Напомним, в Николаевской области на автодороге Н-24 "Николаев-Благовещенское" загорелся зерновоз с прицепом.