На Хмельниччині розслідують закупівлю медобладнання за завищеною ціною
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. На Хмельниччині прокуратурою розпочато кримінальне провадження за фактом завищення вартості медичного обладнання під час процедури державної закупівлі. Про це УНН повідомили у пресслужбі прокуратури області.
"Встановлено, що у 2017 році Хмельницькою обласною лікарнею проведено процедуру закупівлі апаратів штучної вентиляції легень для обласного кардіологічного диспансеру. Виявилось, що переможцем процедури, з яким укладено договір про закупівлю, всупереч вимог законодавства, яке встановлює гранично допустиму надбавку до закупівельної ціни на медичне обладнання у розмірі не більше 10 відсотків, з корисливих мотивів, значно її завищено", - вказали у прокуратурі.
Відповідно до задекларованої вартості ввезеного на територію країни обладнання та можливої надбавки до закупівельної ціни, допустима ціна апаратів, як зазначається, становить близько 4,3 млн грн. "При цьому, до диспансеру їх доставлено за 4,9 млн грн", - додали у відомстві.
"За фактом незаконного заволодіння службовими особами товариства-постачальника бюджетними коштами на суму понад півмільйона гривень прокуратурою розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 191 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем) КК України", - додали у прокуратурі.
Нагадаємо, керівнику підприємства оголошено підозру в розкраданні 1,6 млн грн на обладнанні для Охматдиту.