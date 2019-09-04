В Хмельницкой области расследуют закупку медоборудования по завышенной цене
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В Хмельницкой области прокуратурой начато уголовное производство по факту завышения стоимости медицинского оборудования во время процедуры государственных закупок. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры области.
"Установлено, что в 2017 году Хмельницкой областной больницей проведена процедура закупки аппаратов искусственной вентиляции легких для областного кардиологического диспансера. Оказалось, что победителем процедуры, с которым заключен договор о закупке, вопреки требованиям законодательства, которое устанавливает предельно допустимую надбавку к закупочной цене на медицинское оборудование в размере не более 10 процентов, из корыстных побуждений, значительно ее завысили", - указали в прокуратуре.
Согласно задекларированной стоимости ввезенного на территорию страны оборудования и возможной надбавки к закупочной цене, допустимая цена аппаратов, как отмечается, составляет около 4,3 млн грн. "При этом, в диспансер их доставили за 4,9 млн грн", - добавили в ведомстве.
"По факту незаконного завладения должностными лицами общества-поставщика бюджетными средствами на сумму более полумиллиона гривен прокуратурой начато уголовное производство по ч. 2 ст. 191 (завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины", - добавили в прокуратуре.
Напомним, руководителю предприятия объявлено подозрение в хищении 1,6 млн грн на оборудовании для Охматдета.