На Херсонщині знайшли два десятки "нелегальних" санаторіїв
Київ • УНН
КИЇВ. 31 липня. УНН. Два десятки закладів відпочинку, що не отримали дозвільних документів на відкриття, працюють на території курортного Голопристанського району Херсонщини. Про це повідомили у Держпродспоживслужбі, передає УНН.
Заклади працюють без дозволів у популярних курортних селах Приморське та Залізний Порт.
У Держпродспоживслужбі наголосили, що стан готовності цих закладів та умови безпечності перебування у них невідомі. Фахівці попереджають про високу ймовірність виникнення там спалахів гострих кишкових захворювань.
Про "нелегалів" та небезпеку для відпочивальників вже проінформовано поліцію та СБУ.
Нагадаємо, в Україні постійно фіксують спалахи отруєнь у закладах відпочинку. І це при тому, що до старту літнього сезону дитячі санаторії були проінспектовані фахівцями Держпродспоживслужби.
Тому, як наголошує депутат Сергій Тригубенко, перевірки контролерів не убезпечують українців від можливих отруєнь та хвороб під час відпочинку у таборах та санаторіях.