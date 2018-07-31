В Херсонской области нашли два десятка "нелегальных" санаториев
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Два десятка учреждений отдыха, которые не получили разрешительных документов на открытие, работают на территории курортного Голопристанского района Херсонской области. Об этом сообщили в Госпродпотребслужбе, передает УНН.
Заведения работают без разрешений в популярных курортных селах Приморское и Железный Порт.
В Госпродпотребслужбе отметили, что состояние готовности этих учреждений и условия безопасности пребывания в них неизвестны. Специалисты предупреждают о высокой вероятности возникновения там вспышек острых кишечных заболеваний.
О "нелегалах" и опасности для отдыхающих уже проинформированы полиция и СБУ.
Напомним, в Украине постоянно фиксируют вспышки отравлений в учреждениях отдыха. И это при том, что до старта летнего сезона детские санатории были проинспектированы специалистами Госпродпотребслужбы.
Поэтому, как отмечает депутат Сергей Тригубенко, проверки контролеров не защищают украинцев от возможных отравлений и болезней во время отдыха в лагерях и санаториях.