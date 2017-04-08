На Херсонщині затримали браконьєрів з уловом на 24 млн грн
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 8 квітня. УНН. Прикордонники відділу “Залізний Порт” Херсонського загону спільно з представниками Держрибоохорони на узбережжі Чорного моря, поблизу населеного пункту Приморське, затримали 3 браконьєрів з уловом креветок, атерини та крабів, передає УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.
Тоді, за попередніми підрахунками, збитки, яких завдали браконьєри державі, становлять 86 тисяч гривень.
Однак в подальшому, після проведення експертизи, спеціалісти встановили, що 429 крабів, яких виловили правопорушники, занесені до Червоної книги України.
У зв’язку з цим проведено переоцінку суми збитків державі, яка в кінцевому результаті становить майже 24 мільйони гривень.
Міру покарання правопорушникам будуть встановлювати правоохоронні органи.
Нагадаємо, у вівторок військовослужбовці відділу прикордонної служби “Хорли” під час патрулювання на узбережжі Каркініцької затоки виявили двох громадян України, мешканців Каланчацького району, які забороненими знаряддями лову здійснювали вилов водних живих ресурсів.