В Херсонской области задержали браконьеров с уловом на 24 млн грн
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Пограничники отдела "Железный Порт" Херсонского отряда совместно с представителями Госрыбоохраны на побережье Черного моря, вблизи населенного пункта Приморское, задержали 3 браконьеров с уловом креветок, атерины и крабов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Тогда, по предварительным подсчетам, ущерб, нанесенный браконьеры государству, составляет 86 тысяч гривен.
Однако в дальнейшем, после проведения экспертизы, специалисты установили, что 429 крабов, которых выловили правонарушители, занесенные в Красную книгу Украины.
В связи с этим проведена переоценка суммы убытков государству, в конечном итоге составляет почти 24 миллиона гривен.
Меру наказания правонарушителям будут устанавливать правоохранительные органы.
Напомним, во вторник военнослужащие отдела пограничной службы "Хорлы" во время патрулирования на побережье Каркиницького залива обнаружили двух граждан Украины, жителей Каланчацкого района, которые запрещенными орудиями лова осуществляли вылов водных живых ресурсов.