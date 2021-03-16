На Херсонщині за добу COVID-19 виявили у 66 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. На Херсонщині за останню добу зафіксовано 66 нових лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Всього в області з початку пандемії померло 694 людини. Про це повідомили у пресцентрі Херсонської ОДА, передає УНН.
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“За останню добу проведено 961 ПЛР-дослідження, 689 досліджень методом ІФА на виявлення коронавірусу, а також 1366 досліджень експрес-тестами для визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2. Зафіксовано 66 нових лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19, з яких 5 дітей та 6 медичних працівників”, — йдеться у повідомленні.
Деталі
В ОДА повідомили, що стан хворих задовільний: “52 особи перебувають на самоізоляції, під щоденним медико-санітарним наглядом. До медичних закладів госпіталізовано 14 осіб”.
Додається, що в області зафіксовано 30 одужань, коли за добу жодна людина не померла.
“Тож наразі в області 22 443 лабораторно підтверджених випадки захворювання на коронавірус. З них:
— 20 657 людей побороли недуг;
— 1092 людини інфіковані COVID-19;
— 694 людини померли”, — резюмували в ОДА.
Загальна ситуація в Україні
Згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 1 477 190 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 28 697 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 188 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня минулого року Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.