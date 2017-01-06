На Херсонщині відкриті 44 майданчики відстою автотранспорту

На цих майданчиках автомобілісти можуть перечекати негоду, аби уникнути дорожньо-транспортних пригод і зберегти власне здоров'я.

Зараз в області мобілізовано 475 одиниць техніки та 90 рятувальних бригад. Всі служби Херсонщини працюють у штатному режимі і залучені до ліквідації наслідків негоди.

Нагадаємо, закрито трасу М 14 Одеса-Мелітополь-Новоазовськ на ділянці від 177 по 206 км.