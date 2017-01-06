В Херсонской области открыты 44 площадки отстоя автотранспорта
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 6 января. УНН. Из-за резкого похолодания и непогоды на транспортных путях Херсонской области, открыто 44 площадки отстоя автотранспорта, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.
На этих площадках автомобилисты могут переждать непогоду, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий и сохранить собственное здоровье.
Сейчас в области мобилизовано 475 единиц техники и 90 спасательных бригад. Все службы Херсонской области работают в штатном режиме и привлечены к ликвидации последствий непогоды.
Напомним, закрыто трассу М 14 Одесса-Мелитополь-Новоазовск на участке от 177 по 206 км .