На Херсонщині рятувальники знайшли тіло чоловіка у палаючому будинку

Так, 26 листопада о 05:54 на номер Служби порятунку «101» м.Генічеськ надійшло повідомлення про те, що на вул. Північній горить дах житлового будинку.

На місце події одразу виїхав черговий караул 7-ї Державної пожежно-рятувальної частини. По прибуттю сусіди повідомили рятувальникам, що у будинку можуть знаходитись господарі. Коли вогнеборці у газодимозахисних апаратах увійшли в будинок, то виявили тіло чоловіка. Дружини та дітей у помешканні не було.

Пожежу ліквідовано о 08:10. Орієнтовна площа пожежі склала 60 кв. м. Найбільше вогнем пошкоджено приміщення кухні.

Причина пожежі та смерті господаря будинку 1970 р. н. встановлюється. Попередньо з’ясовано, що дружина та діти напередодні поїхали у м.Дніпро.

На місці події працює слідчо-оперативна група.