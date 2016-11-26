В Херсонской области спасатели нашли тело мужчины в горящем доме

Так, 26 ноября в 5:54 на номер Службы спасения "101" г.Геническ поступило сообщение о том, что на ул. Северной горит крыша жилого дома.

На место происшествия сразу выехал дежурный караул 7-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию соседи сообщили спасателям, что в доме могут находиться хозяева. Когда пожарные в газодымозащитных аппаратах вошли в дом, то обнаружили тело мужчины. Жены и детей в помещении не было.

Пожар ликвидирован в 08:10. Ориентировочная площадь пожара составила 60 кв. м. Больше всего огнем повреждено помещение кухни.

Причина пожара и смерти хозяина дома 1970 н. устанавливается. Предварительно установлено, что жена и дети накануне поехали в г. Днепр.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.