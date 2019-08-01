На Херсонщині інспектор митниці вимагав хабар і погрожував
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. У Херсонській області викрили на отриманні неправомірної вигоди в сумі 10 тис. грн працівника митниці. Про це УНН повідомили у прес-службі Державного бюро розслідувань.
Слідчі теруправління ДБР, розташованого у Мелітополі, викрили державного інспектора митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та Севастополі на вимаганні хабаря від приватного підприємця.
За попередньою інформацією, митник обіцяв підприємцю безперешкодне проходження контролю за неправомірну вигоду в сумі 45 тис. грн.
Підприємцю не вдалось безперешкодно пройти прикордонний контроль, тому платити обіцяні кошти він відмовився. Митник вимагав кошти з погрозами застосування насильства.
Державного інспектора митниці ДФС затримали під час отримання частини коштів – 10 000 грн.
Зараз планується вручення повідомлення затриманому про підозру та обрання відносно правоохоронця запобіжного заходу.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 189 Кримінального кодексу України (Вимагання з погрозою вбивства та заподіяння тяжких тілесних ушкоджень).
У разі доведення вини, інспектору загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.
Нагадаємо, керівника Чопського прикордонного загону викрили на хабарі.