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На Харківщині відпочиваючі отруїлися грибами

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Харківській області п’ятеро відпочиваючих отруїлися грибами, які самостійно назбирали та приготували. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

На Харківщині відпочиваючі отруїлися грибами

Як розповіли правоохоронці, до них надійшла інформація про те, що до токсикологічного відділення Харківської міської клінічної лікарні з ознаками харчового отруєння ІІ ступеню були доставлені п’ятеро осіб.

“Встановлено, що група харків’ян знаходилася на відпочинку на одній із баз смт Старий Салтів Вовчанського району. Вдень вони вирішили прогулятися в лісі поблизу села Металівка. Там вони назбирали гриби, які потім самостійно приготували до обіду. Через деякий час харків’яни відчули себе зле і викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала їх до лікарні. Зараз їх життя і здоров’я у безпеці”, — розповіли у поліції.

Нагадаємо, раніше медики зареєстрували випадок отруєння грибами у двох мешканок с. Дмитрівка Знам’янського району, Кіровоградської області.

Як повідомляв УНН, у Києві із гострим отруєнням грибами у токсикологічній реанімації столичної Лікарні швидкої медичної допомоги опинилося шість осіб, при цьому п’ятеро — у важкому стані.

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