На Харківщині відпочиваючі отруїлися грибами
Київ • УНН
КИЇВ. 12 серпня. УНН. У Харківській області п’ятеро відпочиваючих отруїлися грибами, які самостійно назбирали та приготували. Про це в мережі Facebook повідомив відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, до них надійшла інформація про те, що до токсикологічного відділення Харківської міської клінічної лікарні з ознаками харчового отруєння ІІ ступеню були доставлені п’ятеро осіб.
“Встановлено, що група харків’ян знаходилася на відпочинку на одній із баз смт Старий Салтів Вовчанського району. Вдень вони вирішили прогулятися в лісі поблизу села Металівка. Там вони назбирали гриби, які потім самостійно приготували до обіду. Через деякий час харків’яни відчули себе зле і викликали бригаду швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала їх до лікарні. Зараз їх життя і здоров’я у безпеці”, — розповіли у поліції.
Нагадаємо, раніше медики зареєстрували випадок отруєння грибами у двох мешканок с. Дмитрівка Знам’янського району, Кіровоградської області.
Як повідомляв УНН, у Києві із гострим отруєнням грибами у токсикологічній реанімації столичної Лікарні швидкої медичної допомоги опинилося шість осіб, при цьому п’ятеро — у важкому стані.