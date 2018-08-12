В Харьковской области отдыхающие отравились грибами

Как рассказали правоохранители, к ним поступила информация о том, что в токсикологическое отделение Харьковской городской клинической больницы с признаками пищевого отравления II степени были доставлены пять человек.

"Установлено, что группа харьковчан находилась на отдыхе на одной из баз пгт Старый Салтов Волчанского района. Днем они решили прогуляться в лесу вблизи села Металловка. Там они собрали грибы, которые затем самостоятельно приготовили к обеду. Через некоторое время харьковчане почувствовали себя плохо и вызвали бригаду скорой медицинской помощи, которая госпитализировала их в больницу. Сейчас их жизни и здоровье в безопасности", - рассказали в полиции.

Напомним, ранее медики зарегистрировали случай отравления грибами у двух жительниц с. Дмитровка Знаменского района Кировоградской області.

Как сообщал УНН, в Киеве с острым отравлением грибами в токсикологической реанимации столичной больницы скорой медицинской помощи оказалось шесть человек, при этом пятеро - в тяжелом состоянии.