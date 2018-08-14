На Харківщині підліток впав зі скелі намагаючись зробити фото
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На Харківщині, у Чугуєві, 13-річна дівчинка впала за скелі намагаючись зробити гарне фото. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.
"Під час руху по заданому маршруту начальник патруля старший солдат Дмитро Пуртов раптом почув вигуки про порятунок з боку декількох дітей, які знаходилися поблизу глибокої кручі. Як з’ясувалося, їхня подруга Вікторія вирішила зробити фото поблизу небезпечного місця, оступилася і впала вниз. Військові з патруля відразу оточили місце падіння та відвели дітей якомога далі від небезпечного місця. Військовослужбовці самотужки дісталися низу кручі та знайшли дівчину, яка сильно пошкодилась та мала численні забої, а тому й не змогла сама пересуватися", - сказано у повідомлені.
Дівчинку забрала швидка.
Як повідомляв УНН, на вихідних на станції Київ-Волинський підліток виліз на дах приміського поїзда сполученням Київ — Фастів, щоб зробити фото, унаслідок чого був травмований електричним струмом.