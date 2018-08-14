На Харьковщине подросток упал со скалы пытаясь сделать фото

"Во время движения по заданному маршруту начальник патруля старший солдат Дмитрий Пуртов вдруг услышал крики о спасении со стороны нескольких детей, которые находились вблизи глубокой обрыва. Как выяснилось, их подруга Виктория решила сделать фото вблизи опасного места, оступилась и упала вниз. Военные с патруля сразу окружили место падения и отвели детей подальше от опасного места. Военнослужащие самостоятельно добрались низа обрыва и нашли девушку, которая сильно повредилась и имела многочисленные ушибы, а потому и не смогла сама передвигаться ", - говорится в сообщении.

Девочку забрала скорая.

Как сообщал УНН, на выходных на станции Киев-Волынский подросток залез на крышу пригородного поезда, чтобы сделать фото, сообщением Киев - Фастов, вследствие чего был травмирован электрическим током.