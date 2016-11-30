На Харківщині пенсіонер зберігав вдома вибухові речовини

Під час відпрацювання території області до дільничних офіцерів поліції Зміївського відділення надійшла оперативна інформація про те, що 66-річний мешканець села Борова зберігає тротил.

Під час санкціонованого обшуку працівники поліції виявили тротилову шашку без маркування вагою близько 200 грамів. Чоловік розповів правоохоронцям, що він знайшов її на сміттєзвалищі.

Наразі вилучене направлено на дослідження.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.