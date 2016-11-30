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""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"
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13:59 • 10502 просмотра

""Без Думи ничего не происходит": эксперт предполагает, что в АРМА в утечке информации об обысках могут фигурировать не только регионы"

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В Харьковской области пенсионер хранил дома взрывоопасные вещества

Киев • УНН

 • 26972 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. В Харьковской области правоохранители обнаружили в доме пенсионера тротиловую шашку. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Харьковской области.

В Харьковской области пенсионер хранил дома взрывоопасные вещества

Во время отработки территории области к участковым офицерам полиции Змиевского отделение поступила оперативная информация о том, что 66-летний житель села Боровая хранит тротил.

Во время санкционированного обыска сотрудники полиции обнаружили тротиловую шашку без маркировки весом около 200 граммов. Мужчина рассказал правоохранителям, что он нашел ее на свалке.

Изъятое направили на исследование.

По факту дела открыли уголовное производство по ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.

Украинские Национальные Новости

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