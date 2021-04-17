На Харківщині лоб в лоб зіткнулися трактор та легковик: є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На автодорозі “Харків-Вовчанськ” не розминулися “Volkswagen” і трактор, водій легковика загинув. Про це пише УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Харківської області.
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Аварія за участю автомобіля “Volkswagen” і трактору “JCB” сталася 16 квітня о 14:40 на автодорозі “Харків-Вовчанськ” біля села Слобідське. Попередньо встановлено, що водій виїхав на зустрічну смугу руху для обгону та, не врахувавши відстань, допустив зіткнення з трактором, який рухався назустріч.
В результаті аварії 32 -річний водій автомобіля загинув на місці.
Інформація зареєстрована в Єдиному обліку. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
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