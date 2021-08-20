Рейдерське заволодіння понад 23 млн грн підприємства на Харківщині: трьом особам повідомили про підозру

Деталі

За даними слідства, у квітні 2021 року двоє чоловіків та жінка вирішили заволодіти часткою у статутному капіталі та майном товариства з обмеженою відповідальністю. Використовуючи підроблені документи підприємства, вони звернулися від імені службових осіб товариства до нотаріуса, щоб перереєструвати компанію на підозрювану. На підставі підроблених документів нотаріус вніс зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Жінці надали статус одноосібного засновника та керівника товариства, а також право розпоряджатися майном та грошима компанії.

Унаслідок рейдерських дій підозрювані заволоділи часткою засновника товариства у статутному капіталі та активами підприємства на суму понад 23 млн грн.

У Харківській обласній прокуратурі повідомили порушникам про підозру у протиправному заволодінні часткою засновника підприємства шляхом вчинення правочину з використанням підроблених документів та у свідомому внесенні в документи неправдивих відомостей (ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 205-1 КК України).

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